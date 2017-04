Alles bleibt anders

In ihren Abschlussprojekten beschäftigten sie sich zum Beispiel mit Effizienzpotenzialen der Komponentenverteilung im Schaltschrank oder mit der Vereinfachung innerbetrieblicher Abläufe beim Bau eines Werks. Bei der feierlichen Zeremonie gab ihnen Carsten Röttchen, Geschäftsführer Produktion bei Rittal, vor allem eins mit auf den Weg: Die Welt schläft nicht! Das Ende der Ausbildungszeit bedeute vor allem: Weiterlernen, immer besser werden und die Arbeitswelt aktiv mitgestalten. „Wir sind sehr stolz auf unsere Auszubildenden“, so Matthias Hecker, Ausbildungsleiter bei Rittal: „Einige waren so gut, dass sie ihre Prüfungen um ein halbes Jahr vorziehen konnten.“ www.friedhelm-loh-group.com