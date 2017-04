Multishot ermöglicht die Darstellung von Beschädigungen auf glatten Oberflächen und das Lesen von geprägten Schriften vor mehrfarbigen Hintergründen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht lesbar waren. Wir von SensoPart sind darauf spezialisiert, unseren Kunden bei der Lösung ihrer Prüfaufgaben zu helfen. Multishot ist der erste derartige Algorithmus in einem leicht konfigurierbaren Vision-Sensor.”, sagt Dan Simmons, Vertriebsleiter SensoPart Inc. Alan Bergstein, Herausgeber des Fachmagazins Vision Systems Design meint dazu: "Unsere Preisträger 2017 sind herausragende Beispiele für Unternehmen, die mit innovativsten Produkten und Dienstleistungen wichtige Akzente in der Branche setzen." www.sensopart.com