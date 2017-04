Neues für die Mechatronik

„Mit unseren Bereichen Robotics, Electrical und Fluid Connectors liefern wir wichtige Mechatronik-Komponenten für die Zukunft von Industrieprozessen und Automatisierung“, sagt Rolf Strebel, CEO des Stäubli Konzerns. An einem gemeinsamen Messestand in Halle 17 zeigen Stäubli Robotics und Fluid Connectors mit ihren Technologien die Zukunft der Industrieautomatisierung. Im Mittelpunkt steht dabei die sichere und zuverlässige Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. An einem separaten Stand auf der Messe gibt Stäubli mit seinem Unternehmensbereich Fluid Connectors einen Einblick in ein modernes Portfolio hochanspruchsvoller Schnellkupplungen. www.staubli.com