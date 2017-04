Für alle Fälle

Besucher können sich am Messestand in Halle 17, Stand E01 unter anderem über Zuführtechnik für Reinräume informieren. Ein weiteres Highlight: die flexible Standard-Zuführkomponente aflex, die komplexe Anforderungen beim Zuführen von Kleinteilen erfüllt. Zudem zeigt Afag auf der Messe verschiedene Handlingsysteme, die in unterschiedlichen Branchen Anwendung finden. Um auch höchste Anforderungen in der Zuführtechnik für Kleinteile zu erfüllen, hat Afag die intelligente Standard-Zuführkomponente aflex entwickelt. Sie wird vor allem dort eingesetzt, wo Schüttgut zeitoptimiert separiert werden muss, und sorgt auch bei komplexen und häufig wechselnden Teilegeometrien sowie variablen Losgrößen für eine hohe Flexibilität. Die Fertigungseffizienz kann damit erheblich gesteigert werden. Die Lösung verfügt zudem über standardisierte Schnittstellen für Roboter und Achssysteme und lässt sich optimal integrieren. www.afag.com