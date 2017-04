Sicher unterwegs

ondeso DataControl verringert die Gefahr von Datendiebstahl und das Schadenspotential durch externe Bedrohungen, die mit der Benutzung von mobilen Datenträgern für Wartung und Service der Maschinen einhergehen können. Das neue Produkt für die sichere Verwendung von nicht prozessgebundener Daten in Industrieanlagen rundet die Management- und Schutzfunktionen ab, die ondeso mit der zentralen Lösung ondeso SecureRelease bereits erfolgreich anbietet. Diese wird ebenfalls auf der Messe gezeigt. ondeso stellt am Gemeinschaftsstand D08 des VDMA in Halle 8 aus.

Wartungstechniker, die Daten in die Produktionsumgebung einbringen müssen, melden ihren Stick bzw. die benötigten Daten direkt oder per Internet an der Datenschleuse ondeso DataCheckpoint an. Dort werden die Daten auf Schadcode geprüft und auf die Übergabe an Maschinen und Geräte vorbereitet, indem sie signiert und in einen zertifizierten und verschlüsselten Container kopiert werden.

www.ondeso.com