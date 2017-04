Vielfalt für individuelle Lösungen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den ProSix Sechsachsrobotern der N-Serie, die dank ihrer nach innen orientierten zweiten Achse bei Überkopffahrten besonders wenig Platz benötigen. Schließlich beweist ein mit dem Epson Kraftsensor ausgerüsteter ProSix C8-Roboter anhand einer komplexen Fügeapplikation, wie ein empfindlicher Sensor mit einer präzisen Maschine auch anspruchsvolle Montageaufgaben bewältigt. Volker Spanier, Head of Robotic Solutions, sagt dazu: „Die Hannover Messe ist für uns neben den klassischen Automatisierungsmessen ein wichtiger jährlicher Termin. Hier haben wir die Möglichkeit, interessierten Fachbesuchern aller Branchen unsere Industrielösungen zu präsentieren.“ Epson wird zu finden sein an Stand C13 in Halle 17 www.epson.de