Für harten Einsatz gemacht

Die Graphite Edge Controller ist ideal für Kunden in der Prozess- und Fabrikautomation, die eine robuste industrielle Steuerung mit einem breiten Betriebstemperaturbereich zur Steuerung und Überwachung von Maschinen in rauen Umgebungen benötigen. Leicht anzuwendende Werkzeuge ermöglichen dem Kunden, mithilfe von gängigen IEC 61131 Programmiersprachen schnell Logiksteuerungen zu erstellen, die Auwahl von 300 Industrieprotokolle, garantieren das einfache Verbinden von Geräten. Darüber hinaus bieten sie Datenerfassung und Webserver-Funktionen. „Die Ganzmetallkonstruktion und die breit gefächerten E/A-Funktionen ermöglichen unseren Kunden, die Edge Controller in den rauesten Umgebungen und in praktisch jedem beliebigen Umfang anzuwenden – von Fabrikautomations- bis zu Remote-Prozessanwendungen.“, so Paul Bunnell, Leiter des Produktmanagements für Automatisierungsprodukte bei Red Lion. www.redlion.net