Mit Selbstbewusstsein und Demut

Der Wirtschaftsingenieur Stefan Schneider begann 2011 seine Laufbahn bei TQ: in unternehmensübergreifenden Projekten lernte er die komplette TQ-Welt kennen. 2014 übernahm er die Leitung des Werks Delling und verzeichnete Erfolge im Bereich der Prozessoptimierung, Durchlaufzeiten, Flexibilität, Dynamik und agilen Produktion. Rüdiger Stahl freut sich sehr darüber, dass Stefan Schneider in die TQ-Geschäftsführung eintritt: „Stefan Schneider hat TQ in vielen Bereichen vorangebracht. Er arbeitet dabei ausgesprochen ziel- und lösungsorientiert. Gleichzeitig hat er einen sehr guten Zugang zu den Mitarbeitern. Er lebt dabei den TQ-Grundsatz, dass unsere Mitarbeiter unser wichtigster interner Erfolgsfaktor sind. Damit begeistert er das Team – inklusive mich selbst.“ www.tq-group.com