Energie und Automation im Griff

Besucher der Hannover Messe können sich in Halle 11 am Stand C71 darüber informieren, wie sie mit einem ganzheitlichen Ansatz und den integrierten Lösungen von Eaton und seinen Partnern für ihre Maschinen und Anlagen auf einfache Weise Mehrwerte generieren können. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, in Halle 21 am Stand B15 aus dem Geschäftsbereich Hydraulik und der Filtration Division umfangreichere Details zur Realisierung von hydraulischen und elektrohydraulischen Systemen in Erfahrung zu bringen. Diese zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte, Energieeffizienz und Datentransparenz sowie durch leistungsstarke Filtrationslösungen zur Entfernung von Feststoffen und Wasser aus Hydraulik- und Schmierölfluiden aus. www.eaton.de