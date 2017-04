Investition in die Zukunft

Die Baramundi Software AG mit Gründungsjahr 2000 ist ein noch junges, sehr erfolgreiches Unternehmen mit stabilen Umsatzwachstumsraten von über 20 Prozent in den letzten Jahren und mittlerweile mehr als 140 Mitarbeitern. Der Anbieter von Client Management Software bringt ein hochattraktives Know-how an Software- und Datenkompetenzen mit. „Der Erwerb wird sich auf unsere technologische Weiterentwicklung, insbesondere auf den Ausbau der Netzwerkfähigkeit unserer Produkte und Lösungen auf dem Gebiet der Antriebs- und Messtechnik positiv auswirken“, so Dr. Dirk Haft, Vorstand der Wittensein SE. „Aus unserer Sicht ist die Wittensein SE der ideale Partner, der nicht nur die gleichen Werte lebt, sondern als deutsches mittelständisches Unternehmen auch die Anforderungen unserer Kunden kennt und versteht.“, so Uwe Beikirch, Vorstand der Baramundi Software AG. www.wittenstein.de