„Trotz intensiver Überzeugungsarbeit von Anbietern und Organisationen haben viele Entscheidungsträger ein mulmiges Gefühl bei der Idee, ihre Produktionsdaten in eine Cloud nach draußen zu geben“, sagt Peter Seeberg, Business Development Manager bei Softing Industrial. „Mit einer sogenannten „edge“-Lösung an den Feldgeräten und Maschinen bleiben die Daten in der Anlage und werden gleich dort verarbeitet, wo sie anfallen. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen sind nicht erforderlich.“ Die DataThink-Software verwendet aktuelle Verfahren aus dem maschinellen Lernen, wie Anomalie-Erkennung oder Zeitreihenanalyse, zum Aufspüren von Ausreißern und zur Vermeidung ungewollter Situationen. Sie setzt auf offene Standards wie OPC UA und lässt sich einfach installieren. Die Daten werden als OPC UA-Informationsmodell aufgenommen und in verarbeiteter Form als angereichertes OPC UA-Informationsmodell für die Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. DataThink verarbeitet die in Echtzeit anfallenden Produktionsdaten und ermöglicht auf diese Weise eine Echtzeit-Einsicht in die Anlage. Zu einer Demonstration der DataThink - und DataFeed-Produkte sind Interessierte auf den Softing-Stand auf der Hannover Messe in Halle 8, Stand E20, eingeladen. industrial.softing.com