Nur soviel wie nötig

Die Neff-Kreuz-Kardanadapter der KKA-Serie sind so gestaltet, dass sie nur die für die jeweilige Bewegung zwingend notwendigen Freiheitsgrade bestimmen. Die anderen vier, senkrecht zur Bewegungsachse gelagerten Freiheitsgrade bleiben erhalten. Das heißt, die Kreuz-Kardanadapter können sowohl translatorische, wie auch rotatorische Überbestim- mungen in einem Antriebssystem aufheben. Über die Lagerpunkte, die sowohl schwenkbar als auch innerhalb der Lagerstellen linear über Kreuz verschiebbar sind, werden neben Winkelfehler von ±5° auch Achsversätze von bis zu 15% des Spindeldurchmessers ausgeglichen. Lieferbar sind die Kreuz-Kardanadapter in sechs Baugrößen im Bereich der Spindel-Nenn-Durchmesser von 16mm bis 80mm. Zu sehen sind die Kreuz-Kardanadapter erstmals auf der Hannover Messe 2017 in Halle 4 Stand E34. www.neff-gewindetriebe.de