Leistung ohne Lüfter

Entwickelt für den langjährigen 24/7-Dauerbetrieb im erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +70°C kommen beim DC160WS ausschließlich Premium-Komponenten in höchster Qualität zum Einsatz (MTBF > 410 000 h). Mit einer Grundfläche von nur 95 x 45 mm und einer Bauhöhe von 1" (25,4mm) lässt sich der hocheffiziente DC/DC-Wandler hervorragend in kompakt und geschlossen aufgebaute IPC- und Embedded-BoxPC-Systeme integrieren. Neben dem ultraweiten Eingangsbereich von 6 bis 36 VDC bietet der kompakte Wandler drei per Jumper wählbare Ausgangsspannungen 12, 19 oder 24 VDC, so dass nahezu jedes entsprechende Single-Voltage-Mainboard oder Rechnersystem versorgt werden kann. Typische Einsatzfelder sind anspruchsvolle Applikationen in der Industrie-Automation, mobile Applikationen für Transport-, Baustellen- und Agrarfahrzeuge, die Bereiche Pharma- und Lebensmittel-Industrie, sowie Kiosk/POS/POI-Anwendungen. www.bicker.de