Robuste Präzision

Mit einer hohen Winkelgenauigkeit bis 0.15° gewährleistet sie absolute Zuverlässigkeit und präzises Positionieren, für eine optimale Prozesskontrolle in Anwendungen, die bisher oft nur mit optischen Drehgebern gelöst werden konnten. Die Produktfamilie bietet vielfältige Mechanik-, Anschluss- und Schnittstellen-Varianten in Baugrösse 58 mm und 36 mm. Für höchste Zuverlässigkeit wurde die Firmware der neuen Serie entsprechend den Anforderungen der EN13849 entwickelt. Dadurch sind die Drehgeber als Standard- komponenten einsetzbar in funktional sicheren Systemen zertifiziert bis PLd. Die Drehgeber sind mit redundanter Abtastung verfügbar und geben über CANopen zwei Positionswerte aus, die steuerungsseitig zur Plausibilisierung überprüft werden können. www.baumer.com