Multilift II safety – die Hubsäule für Überkopfanwendungen

Diese Highlight wird der Mindener Spezialist für Linear-, Verbindungs- und Profil-Montage-Technik vom 24.-28. April 2017 auf der Hannover Messe in Halle 16, Stand E18 zeigen. RK Rose+Krieger entwickelte den Multilift II safety speziell für Überkopfanwendungen in der Medientechnik. Hier dient er unter anderem für die korrekte Positionierung von Beamern oder Monitoren. Die Hubsäule wird in diesem Fall kopfüber an die Decke montiert. Ein eigens entwickeltes internes Sicherheitssystem unterbindet ein unkontrolliertes Herausfahren der Hubsäule. Neben dem Multilift II safety gehören auch der einfache Multilift II sowie die Ausführungen „impact“ mit internem Dämpfungssystem, „ESD“ für ESD-Arbeitsplätze und die dreistufige, teleskopierende Variante Multilift II „telescope“ zur Produktbaureihe der schmalen, leistungsstarken Hubsäulen. Mit der neuen stabförmigen Ausführung des Schwerlast-Elektrozylinders SLZ 63 komplettiert RK Rose+Krieger die SLZ-Baureihe. Die Variante, bei der der Motor nicht parallel sondern in Verlängerung des Zylinders angebaut ist, ist wahlweise mit Kugelgewindetrieb oder Trapezgewindespindel lieferbar. Die neue Halterung für Tablets erweitert das Zubehörspektrum für die RK Monitorhalterung. Dazu zählen außerdem verschiedene Wandhalterungen, ein Kugelgelenk für die flexible Positionierung leichter Bildschirme sowie ein Tragarmsystem und eine Tastaturablage. Das neue Kabelkanal-Profil KK-40x20 wurde aufgrund zahlreicher Kundennachfragen ins Portfolio aufgenommen. Die kleinste Bauform der Kabelkanalprofile rundet das Produktprogramm nach unten hin ab. Darüber hinaus präsentiert RK Rose + Krieger sein breites Produktportfolio an Linear-, Verbindungs- und Profil-Montage-Technik und die Neuentwicklungen der jüngeren Vergangenheit – darunter auch die RK MonoLine. Erleben Sie Neues und Bewährtes aus der Linear-, Verbindungs- und Profil-Montage-Technik! Besuchen Sie RK Rose+Krieger vom 24.-28. April 2017 auf der Hannover Messe in Halle 16, Stand E18! www.rk-rose-krieger.com