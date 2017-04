Viel Neues bei Kawasaki Robotics

Durch die innovative 2-Arm-Struktur des Duaro mit ineinander angeordneten zentralen Basisachsen können echte, kooperative 2-Arm-Tätigkeiten ausgeführt werden, die bislang in dieser Form nur von Menschen übernommen werden konnten. Der Controller des Roboters wurde in eine mobile Einheit integriert, die es ermöglicht das gesamte System schnell und unkompliziert an einen anderen Einsatzort zu bewegen. In der kollaborativen Variante kann durch die integrierte Collision-Detection-Funktion ohne Schutzzaun neben oder mit menschlichen Kollegen gearbeitet werden. Daneben stellt Kawasaki Robotics den neuen Palettierroboter CP700L vor. Der CP700L hat eine Traglast von 700 Kilogramm und eine maximale Geschwindigkeit von 900 Zyklen in der Stunde. Mit einer Reichweite von 3.255 Millimetern, einer Palettierhöhe von 2.200 Millimetern und einem Eigengewicht von nur 1.750 Kilogramm ist er der leistungsfähigste Roboter seiner Klasse. Der CP700L ist mit der von Kawasaki Robotics entwickelten Energierückführung ausgestattet. Diese Funktion führt die anfallende Bremsenergie in das System zurück, was zu einer Stromersparnis von bis zu 40% führt. Außerdem präsentiert Kawasaki Robotics den Handlings- und Punktschweißroboter BX300L, der mit einer integrierten RFSJ-Schweißzange ausgestattet ist. RFSJ steht für das von Kawasaki patentierte Reibschweißverfahren Refill Friction Spot Joining, bei dem die Fügepunkte nach dem verschweißen zusätzlich homogen verschlossen werden. Die Roboter der BX-Serie sind speziell für den Karosseriebau im Automobilbereich entwickelt worden. Zu sehen sein wird auch der neue Kawasaki MS004V, ein 6 Achs-Roboter mit Spezialoberfläche. Die besonders behandelte, vernickelte, verchromte und anschließend polierte Oberfläche ist speziell für die Medizintechnik und Pharmaindustrie entwickelt worden. Er verfügt über eine Hohlarm-Struktur, in der alle Medien untergebracht werden. Der MS004V wird mit dem neuen F60 Controller geliefert. Dieser F60 Controller ist die kompakteste und leichteste Robotersteuerung am Markt. Die integrierte Energierückführungsfunktion hilft auch bei dieser Kombination Energie zu sparen. Zuletzt stellt Kawasaki Robotics mit dem BA006L einen neuen 6-Achs-Lichtbogenschweißroboter vor. www.kawasakirobot.de