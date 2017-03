PEPPER – der smarte Roboter als intelligenter Helfer

Ein Roboter, der den Kaffee zubereitet und dabei Informationen über Ihr Unternehmen vermittelt? Der in der Lage ist, smarte Geräte zu steuern und als Wegbegleiter in Gebäuden fungiert? Und mit dem man ganz einfach und auf natürliche Weise kommunizieren kann? Was sich wie Zukunftsmusik anhört ist die neue digitale Geschäftswelt,die von der Firma ENTRANCE aus Wuppertal am Beispiel der Smart Home Plattform digitalSTROM auf der vom 20. bis 24. März 2017 stattfindenden Global Event for Digital Business (CEBIT) in Hannover präsentiert wird.

Mit den Applikationen von Entrance in Kombination mit digitalSTROM präsentiert das Unternehmen den Besuchern auf der CEBIT 2017 noch weitere Anwendungen. Im Zentrum stehen dabei die natürliche Interaktion zwischen Mensch und Roboter, das Ende der Dummheit von Geräten, das optimale Zusammenspiel aller Geräte sowie eine grenzenlose Konnektivität. Wenn Sie Pepper und die Vielzahl an beeindruckenden Möglichkeiten live erleben wollen, dann besuchen Sie Entrance zwischen dem 20. und 24. März 2017 auf dem Gemeinschaftsstand von SoftBank Robotics auf der Cebit in Hannover. Wir freuen uns auf Sie.

Julia Koch, Geschäftsführerin der Entrance und ihr Team stehen Ihnen sowohl im Vorfeld als auch auf der Cebit gerne für Interviews zur Verfügung. Für Terminabsprachen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Am 23. März 2017 wird Ihnen Martin Vesper, CEO der digitalSTROM AG, auf dem Messestand für Interviews zur Verfügung stehen.