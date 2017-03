Erfolgreicher Start in den Niederlanden

„Mit fortop haben wir den idealen Partner in den Niederlanden gefunden. Unterm Strich war das ein rundherum gelungener Start in die Vertriebspartnerschaft. Bereits in den ersten Monaten unserer Kooperation haben wir wertvolle Projektansätze generiert und das Geschäft mit Standard- und Sonderanschlusstechnik ist hervorragend angelaufen“, erklärt Dipl.-Ing. Ralf Rodert, Regional Sales Manager bei Escha. „Da ist es nur konsequent, dass wir uns für 2017 gemeinsame Ziele gesetzt haben. Zunächst wollen wir den niederländischen Markt weiterentwickeln und uns breiter aufstellen. Dafür bietet fortop die perfekte Marktdurchdringung. Des Weiteren wollen wir erste erfolgreiche Ansätze in Belgien und Großbritannien strategisch ausbauen. Auch in diesen Ländern können wir auf die bewährte Logistik und Flächenpräsenz von fortop zurückgreifen.“ Auch Ton Kanters, Director bei fortop ist zufrieden: „Wir haben uns gefreut, eine so bekannte Marke für fortop gewinnen zu können, die unser Portfolio an qualitativ hochwertigen Automatisierungskomponenten perfekt ergänzt.“ www.escha.net