Neues Treiberpaket

IDS führt USB Power Delivery erstmals mit seinen uEye LE USB 3.1 Gen. 1 Industriekameras mit Type-C Stecker ein und erweitert damit deren Möglichkeiten. Als Consumer können die PD-fähigen Kameras mehr Energie vom Host-PC anfordern, als sie für sich selbst benötigen. Mit der zusätzlichen Leistung lässt sich dann beispielsweise eine LED-Beleuchtung über den I/O-Stecker der Kamera betreiben. Weitere wesentliche Funktionsneuheiten für alle IDS Kameras sind die adaptive Hotpixelkorrektur und der Sequencer-Modus. Neu ist auch der HDR-Modus mit Kniepunkt für verschiedene USB-Kameramodelle. Beim Kniepunkt-Modus wird die Belichtungszeit in Abschnitte unterteilt. Nach jedem Abschnitt werden zu helle Pixelwerte auf einen Grenzwert reduziert und kurz nachbelichtet. So wird eine Überbelichtung vermieden und die Dynamik erhöht. Das aktuelle Release der IDS Software Suite ist für die Windows-Betriebssysteme 7, 8 und 10 sowie für Linux und Linux Embedded erhältlich. Das SDK steht außerdem in 16 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Die Version 4.82 kann ab sofort unter www.ids-imaging.de herunter geladen werden. www.ids-imaging.com