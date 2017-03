Einfach eine saubere Sache

Die neuen Zylinder von Aventics erfüllen alle einschlägigen europäischen Normen für den Einsatz im Lebensmittel-Spritzbereich. Die Zylinderkörper bestehen aus anodisierten Aluminium, die Schrauben und Kolbenstange aus rostfreiem Edelstahl. Das Material der Abstreifer und die Schmierstoffe sind außerdem von der amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA (Food and Drug Administration) zugelassen. Der Standardzylinder CCL-IS ist in acht Baugrößen erhältlich und deckt Durchmesser von 25 bis 125 mm ab. Der maximale Hub beträgt 2.750 mm. Anwender können je nach Anforderung eine elastische oder eine pneumatische Dämpfung wählen. Der CCL-IC kann direkt und ohne zusätzliche Befestigungselemente montiert werden. Über die Engineering Tools von Aventics können Anwender die Clean Line-Zylinder online konfigurieren. Die neuen Zylinder CCL-IS und CCL-IC stellt Aventics erstmals auf der Hannover Messe 2017 vor. Aventics ist dort in Halle 23 an Stand C31 zu finden. www.aventics.com