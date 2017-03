Gutes muss nicht teuer sein

Sie eignen sich besonders für HMI-Anwendungen, Montagearbeitsplätze, Lager und Logistik, zum Datensammeln von etwa Fertigungs- oder Energiedaten sowie zur Fertigungsvernetzung und einfachen Bildverarbeitung. Die neuen Basic-IPC und der bereits verfügbare Rack-PC Simatic IPC347E richten sich insbesondere an den Serienmaschinenbau, Distributoren und Systemintegratoren. Die neuen Box- und Panel-PCs sind für den wartungsfreien 24-Stunden-Dauereinsatz in industrieller Umgebung ausgelegt, verfügen über aktuelle PC-Technologie sowie eine Vielzahl praxisnaher Schnittstellen. Für schnelle Lieferung gibt es sie in acht vor- konfigurierten Varianten direkt ab Lager: den Panel-PC mit 12-, 15- und 19-Zoll-Singletouch-Widescreen-Display, sowie den Box PC – jeweils mit oder ohne vor- installiertem Betriebssystem Windows 7 Ultimate. www.siemens.de/ipc327E