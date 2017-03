Vakuum-Lösungen für die vernetzte Produktion

Zu den Smart Field Devices von Schmalz gehört unter anderem die „i“-Serie der intelligenten Vakuum-Erzeuger mit der Kompaktejektoren-Baureihe SXPi/SXMPi und dem Compact Terminal SCTMi als High-End-Ausführung. Neben einem effizienten Produktbetrieb ermöglichen sie die Steuerung und Überwachung des gesamten Prozesses. Alle energie- und performancerelevanten Parameter im gesamten Vakuum-System werden erfasst, überwacht und analysiert. Damit wird in automatisierten Prozessen ein hoher Grad an Transparenz und Produktivitätsgewinn möglich. Energy Monitoring sorgt für den optimalen Energieverbrauch des Gesamtsystems. Der Zustand der Anlage wird über Condition Monitoring überwacht. Dadurch ist die Anlagenverfügbarkeit deutlich höher. Predictive Maintenance ermöglicht eine vorrausschauende Wartung. Ein weiteres Smart Field Device von Schmalz ist der Vakuum- und Druckschalter VSi. Über NFC (Near Field Communication) überträgt der Schalter wichtige Daten direkt aus dem Prozessor des Geräts auf ein mobiles Endgerät. Der Instandhalter kann so bei Bedarf umgehend reagieren und teuren Ausfallzeiten vorbeugen. Aus reinen Daten wird ein echter Mehrwert für den Anwender. Schmalz zeigt in Hannover außerdem komplexe Greifsysteme: Beispiele für maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings sind als Flächengreifsysteme, Lagengreifsysteme und Saugspinnen zu sehen. Neu ist der Lagengreifer SPZ-M-C mit integrierter Palettiersoftware. Der Greifer zeichnet sich aus durch eine hohe Varianz handhabbarer Werkstücke und Lagenmuster. Die zugehörige Software erleichtert dem Anwender den Arbeitsalltag: er kann neue Greifvorgänge für unterschiedliche Werkstücke abspeichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus einer Bibliothek abrufen. Das Einlesen von Werkstückdaten funktioniert sehr einfach und schnell. Hinterlegte Prozesswerte dienen als Grundlage zum Erlernen neuer Handling-Aufgaben. Der Greifer lässt sich über die moderne, benutzerfreundliche Software einfach parametrieren und prozesssicher steuern. www.schmalz.com