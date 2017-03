Mehrwert für die Zukunft

Zwei vernetzt arbeitende Handling- und Robotersysteme zeigen auf dem Messestand in Halle 14 an Stand H12 wie durch Vernetzung Produktionsoptimierung erreicht wird. Der Palettiervorgang des 3-Achs-Handlings und das Schweißen des Roboters erfolgt in einem Prozess; kommuniziert wird über eine Euromap 67- Schnittstelle. Bei beiden Systemen handelt es sich von der Steuerungssoftware bis hin zum Antrieb um Komplettlösungen von Baumüller. Baumüller zeigt so, wie Maschinenmodule optimal für den Produktionsprozess und flexibel je nach Anwendung automatisiert werden können. Die einzelnen Module können problemlos zu kompletten Maschinen und Anlagen kombiniert oder in neue bzw. bestehende Systeme integriert werden. Im Systembereich stehen neben Komponentenentwicklungen besonders Innovationen im Bereich Software und Visualisierung im Mittelpunkt. Einheitliche Datenbanken, ein breites Angebot an Feldbussen sowie offene Schnittstellen sind Grundlage für flexible und effiziente Kommunikation und Vernetzung. Maschinenbauer und -anwender profitieren bei den Softwarebausteinen von Baumüller von vorprogrammierten, umfangreichen Funktionen, die die Inbetriebnahme von Baumüller Komponenten erheblich vereinfachen und somit zu kurzer Time-to-Market und hoher Fehlersicherheit verhelfen. Die Bausteine können problemlos in die Programmieroberfläche der jeweiligen Steuerung eingebunden werden, so dass zusätzliche Programmierarbeit entfällt. Direkt an den Exponaten können sich die Besucher von der intuitiven Bedienung der Baumüller-Visualisierung sowie von den Vorteilen der Webfähigkeit überzeugen. Bei Bedarf kann der Anwender so bequem über Smartphone und Tablet auf die Visualisierung der Fertigungsdaten zugreifen. Vernetzung im Dienstleistungsbereich bietet Baumüller über sensorbasierte Maschinenüberwachung, die der Maschinenbauer oder Anwender mit verschiedenen Servicemodellen koppeln kann. Das Condition Monitoring System verbessert die Verfügbarkeit von Maschinen und reduziert Kosten für Service und Wartung. Auch diese Lösung ist am Messestand als Teil des Gesamtpakets zu sehen. Baumüller Antriebselektronik eignet sich der DSH damit für Anwendungen, die sehr hohe Präzision und optimale Regelgüte erfordern. Im Motorenportfolio werden zudem Erweiterungen hinsichtlich Leistung und Drehzahl bei den Servomotoren DS2 und in der High-Torque-Baureihe DST2 vorgestellt. Mit einem der breitesten Motorenangebote am Markt bietet Baumüller neben verschiedenen High-Torque-Motoren auch effiziente und skalierbare Servomotoren sowie Hauptantriebe in zahlreichen Versionen und Baugrößen. Bei der Antriebselektronik gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Der b maXX 5800 kann bis zu sechs Achsen unabhängig voneinander regeln. So können zum Beispiel Gantry-Achsen innerhalb einer Rechnereinheit geregelt werden. Das bedeutet, dass diese Lösung ohne Feldbuskommunikation zwischen den Achsen auskommt und extrem schnelle Kommunikations- und Reaktionszeiten von 62,5 ?s ermöglicht. So fallen die Totzeiten der Feldbuskommunikation weg, Schleppfehler werden vermieden und Dynamik und Genauigkeit steigen. Ein weiteres Produkt-Highlight ist der intelligente dezentrale Servoantrieb b maXX 2500. Im b maXX 2500 kombiniert Baumüller seine bewährten Umrichter der Reihe b maXX 3300 mit den robusten Servomotoren DSD2, DSC und DSP1. So ist ein kompakter Antrieb mit integrierter Elektronik für den High-end-Bereich entstanden. Der b maXX 2500 verfügt über integrierte Sicherheitstechnik und kann durch die Vielzahl an unterstützten Feldbussystemen flexibel in vernetzte Antriebsstrukturen integriert werden. Als Unternehmensgruppe deckt Baumüller neben der Entwicklung und Herstellung von Automatisierungskomponenten zahlreiche Serviceleistungen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für Maschinenbetreiber ab. Beginnend bei der Projektierung und Konstruktion über die Montage und Inbetriebnahme, bis hin zu Instandhaltung, Retrofit und Verlagerung bietet Baumüller damit Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen hinweg. Maschinenbauer und -betreiber haben auf der Hannover Messe die Gelegenheit sich von den Service-Experten der Baumüller Töchter Nürmont und Baumüller Reparaturwerk zu den Themen herstellerunabhängiger Reparatur, Instandhaltung, Verlagerung und Montage beraten zu lassen. Mit über 40 Niederlassungen weltweit ist Baumüller global zuverlässiger Service-Partner mit jahrzehntelanger lokaler weltweiter Erfahrung. www.baumueller.de