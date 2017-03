zurück

Bestehende Anlagen digitalisieren

Ein neues Lösungspaket von B&R ermöglicht die Einbindung alter und isoliert stehender Maschinen in eine vernetzte Fabrik. Der Automatisierungsspezialist stellt das IoT-Lösungspaket Orange Box auf der Hannover Messe 2017 in Halle 9, an Stand D28 erstmals vor.