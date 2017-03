Die perfekte Dosis

Um den hohen Reinigungsanforderungen in der Produktion gerecht zu werden, sind die Dispenser werkzeuglos demontierbar. Alle produktberührenden Bauteile können manuell oder in Reinigungsanlagen sowie in Ultraschallbädern gereinigt werden. Im Autoklaven ist eine Dampfsterilisation bis zu 134 °C möglich. ViscoTec Dispenser der Baureihe VHD wurden sogar speziell für eine automatisierte Reinigung ohne Zerlegen optimiert und sind somit voll CIP- und SIP-fähig. Dabei macht die exakte Kombination der Einflussfaktoren Chemie, Temperatur, Mechanik und Zeit die Reinigung zu einem reproduzierbaren Prozess. Produkte bis zu 7.000.000 mPas können verarbeitet, dosiert und abgefüllt werden. Die ViscoTec Systeme lassen sich auch in bereits bestehende Anlagen nachrüsten, um für mehr Prozessqualität zu sorgen. All diese Eigenschaften machen die Dispenser von ViscoTec zu Prozessallroundern, die viele Mehrwerte für jede Produktion bieten. www.viscotec.de