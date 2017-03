Ein echtes Erfolgsmodell

Die teilnehmenden Unternehmen stammen aus den verschiedensten Branchen, vom produzierenden Gewerbe über Handel und Logistik bis hin zu Dienstleistungs- unternehmen. Ähnlich vielfältig sind schließlich die Einsparmöglichkeiten: Beim betrieblichen Stromverbrauch, aber auch beim Einsatz von Wasser oder Papier. „Wir freuen uns, dass unsere Idee der Energiescouts bundesweit aufgegriffen und mittlerweile in so vielen Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt wird“, sagt Stefan Brandl, Vorsitzender der ebm-papst Gruppe und betont: „Das Projekt verdeutlicht, wie mit kleinen Schritten Großes erreicht werden kann. Das rechnet sich nicht nur für uns als Unternehmen, indem wir Energie und Geld sparen, sondern trägt dazu bei, auch unsere jungen Mitarbeiter für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.“ 2017 hoffen die Scouts auf die nächste Auszeichnung: Bei den GreenTec-Awards schaffte es das Projekt ins Finale. Am 12. Mai 2017 entscheidet sich in Berlin, wer den begehrten Preis mit nach Hause nehmen darf. www.ebmpapst.com