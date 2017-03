Flexible Zukunftssichere Roboter-Systeme

Schlüsselfertige Komplettlösungen Mit dem Blick fürs Ganze steht Ihnen Koch als Generalunternehmer für die Planung und Realisierung individueller schlüsselfertiger Gesamtanlagen von der Abfüllung oder Primär-Verpackung über die Palettierung bis hin zur versandfertigen Palette zur Seite. So vertraut auch einer der führenden deutschen Hersteller von Kaffee-Spezialitäten auf Koch bei der Realisierung von zwei kompletten, modular aufgebauten Zentralpalettierungen mit mehr als 25 Roboter-Palettierzellen. Die realisierte Schnittstelle zum kundenseitigen ERP-System ist ein entscheidender Schritt Richtung Industrie 4.0, welche dem Kunden die durchgängige Auftragssteuerung und –verfolgung ermöglicht. Patentiertes Sicherheitskonzept für pausenloses Palettieren bei minimalem Platzbedarf Als Exponat zeigt KOCH auf der interpack 2017 unter anderem ihr PalletSystem 1250. Zwei Palettierplätze können von einem Roboter mit den unterschiedlichsten Gebindetypen, -größen und -gewichten bestückt werden. Der besondere Clou des Systems: Dank dem patentierten Sicherheitskonzept wird auch bei Palettenwechsel unterbrechungsfrei weiter palettiert. Diese Lösung bietet – wie jedes Koch Robotersystem – die maximale Anlagenverfügbarkeit und optimale Anpassungsmöglichkeiten an neue Anforderungen bei künftigen Anwendungen: Vorteile, aus denen Planungssicherheit entsteht. Lagenbildverwaltung einfach gemacht Koch EasyPallet unterstützt Sie bei der einfachen und schnellen Stapelbildverwaltung. Somit können die optimale Anzahl und Anordnung der Kartons und Trays auf der Palette ermittelt, Palettiermuster selbst an Ihrem PC erstellt und die Informationen einfach an den Palettierroboter übertragen werden. Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns vom 04.-10.05.2017 auf der interpack in Düsseldorf: Halle 12 / Stand E24 www.koch-roboter.de