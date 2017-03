Wechsel in der Geschäftsführung

Schallock verantwortete die Leitung des zur Mulfinger ebm-papst Gruppe zählenden Tochterunternehmen seit dem Jahr 2009. Unter seiner Führung entwickelte sich ebm-papst St. Georgen mit Werken in Herbolzheim und Lauf zum technologisch führenden Hersteller von Ventilatoren- und Antriebsystemen u.a. für die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Raymond Engelbrecht, geboren in Windsor/England, ist seit 4 Jahren als Geschäftsbereichsleiter für die Produktionen des Schwarzwälder Tochterunternehmens verantwortlich. Seit 2016 ist der Diplom-Volkswirt zudem stellvertretender Geschäftsführer und CFO. Zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern lebt er in Gengenbach. www.ebmpapst.com