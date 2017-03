Für Arbeitsabstände bis 5 Meter

Das System besteht aus einer leistungsstarken Projektoreinheit mit 100 Watt, an die sich zwei 1,3 MegaPixel Kameras in variablen Abständen montieren lassen. So können unterschiedliche Arbeitsabstände und Blickwinkel realisiert und auch größere Objekte erfasst werden. Das Anwendungsspektrum reicht vom Bin Picking bis zur Lager- und Logistikautomation. Die Ensenso X36 ist zudem mit dem FlexView2-Projektor ausgestattet, der für eine noch bessere räumliche Auflösung sowie eine sehr hohe Robustheit des Systems bei dunklen, glänzenden oder spiegelnden Oberflächen sorgt. Die Ensenso X Serie umfasst vorerst die beiden Modelle X30 und X36. Die beiden 3D-Kamerasysteme bestehen aus einer Projektoreinheit und zwei GigE uEye CP Industriekameras mit 1,3 Megapixel Auflösung, montiert an speziellen Abstandhaltern. Der 100 Watt starke Projektor des 3D-Kamerasystems projiziert ein zufälliges Punktmuster auf das aufzunehmende Objekt. Das Muster ermöglicht Aufnahmen von nahezu vollständig texturlosen Oberflächen. www.ids-imaging.de