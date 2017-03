Kleinen Patienten ein Lächeln ins Gesicht zaubern

In den vergangenen sieben Jahren haben sich zahlreiche Partner von Baumüller an der Aktion beteiligt und so hat der Nürnberger Antriebs- und Automatisierungsspezialist auch 2016 um die Mithilfe seiner Lieferanten gebeten. Statt Geschenke an das Unternehmen wünschte sich die Baumüller Gruppe mit Schirmherrin Karin Baumüller-Söder eine Spende. Der von den Lieferanten gespendete Beitrag wurde von Baumüller auf 3.000 Euro aufgestockt. Mit dieser Summe möchte Baumüller den kleinen Patienten den Krankenhausaufenthalt etwas angenehmer gestalten.

Baumüller bedankt sich bei allen Spendern.

www.baumueller.de