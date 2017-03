Schneller Weg zum Industrial Ethernet

Der flexible All-in-One Busknoten implementiert einen Netzwerkanschluss direkt in ein Gerät oder in ein Sensorsystem und macht dieses damit Industrie 4.0-fähig. Da Unigate IC einfach integrierbar und sofort lauffähig ist, können im Vergleich zu von Kunden selbst realisierten Schnittstellen die Entwicklungszeit und die Time-to-Market des Endprodukts deutlich optimiert werden. Der Vorteil ist, dass sich durch den Einbau eines standardi- sierten Moduls die Entwicklungskosten sogar bei größeren Stückzahlen reduzieren lassen, was zu einer hohen Wettbewerbsfähigkeit des Produkts führt. Der All-in-One Busknoten Unigate IC ist in unterschiedlichen Varianten für die etablierten Feldbus- und Industrial Ethernet-Standards Profibus, Profinet, Ethernet, EtherNet/IP, EtherCat, DeviceNet, aber auch für Modbus RTU, Modbus TCP, CANopen und LonWorks erhältlich. Bei der Implementierung wird die kundeneigene Applikation so wenig wie möglich angetastet. www.deutschmann.de