Internationalisierung des Mittelstands

Die bislang 2 amerikanischen Azubis werden jede Woche in ihren Berichtsheften dokumentieren, welche Ausbildungsinhalte vermittelt und welche Tätigkeiten ausgeführt wurden. Den theoretischen Unterricht am öffentlichen Community College ergänzt Schunk durch interne Schulungen und Unterweisungen, um den anspruchsvollen deutschen Ausbildungsrahmenplan zu erfüllen. Entsprechende Leistungen vorausgesetzt besteht die Möglichkeit einen Teil der Ausbildung an einem deutschen Standort von Schunk zu verbringen. Umgekehrt können künftig Auszubildende aus Deutschland einzelne Ausbildungsabschnitte in den USA absolvieren. „Dank der identischen Qualifikation über Ländergrenzen hinweg können Mitarbeiter künftig flexibel den Standort wechseln, um beispielsweise Projektteams zu bilden oder ganze Abteilungen, wie etwa das Produktmanagement, international auszurichten.“, erläutert Markus Kleiner, Geschäftsführer am Schunk-Standort Mengen. www.schunk-ausbildung.de