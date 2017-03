Messtechnik aus der Kaiserstadt

Mit der Eröffnung des Produktionsstandortes in von Suzhou war HBM einer der Pioniere der Branche. Heute ist das Werk nicht nur ein bedeutender Pfeiler in der Produktionskette des Unternehmens. Produziert werden im Werk China zum Beispiel Wägezellen mit hohen Stückzahlen. Große Erfolge erzielt auch der Markt mit kundenspezifischen, sogenannten OEM-Sensoren. Seit seiner Gründung fungiert das Werk auch als wichtiger Vertriebsstandort. Mit der Entwicklung des Landes zu einem weltweit führenden High-Tech-Standort wird die hochwertige Messtechnik von HBM dort auch von einheimischen Unternehmen stark nachgefragt. So erfassen HBM-Messverstärker zum Beispiel wichtige Messdaten der weltbekannten chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge. Weitere Einsatzgebiete finden sich z.B. in Luft- und Raumfahrtprojekten, in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und dem Bauwesen des Landes. www.hbm.com