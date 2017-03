Um die Ecke gelegt

Stecker aufschieben, Leitung abwinkeln, fixieren, fertig. In nur wenigen Schritten lassen sich mit dem neuen igus ibow des motion plastics Spezialisten igus Leitungen mit abgewinkelten Steckverbindern installieren und platzsparend verbauen. Mit diesem Spritzgussteil ermöglicht igus den flexiblen Anschluss von Leitungen an der Maschine, wobei der Drehwinkel frei wählbar ist. „Leitungen lassen sich mit dem Einsatz des igus ibow genauso leicht an Maschinen anschließen wie ohne den Adapter“, erklärt Christian Stremlau, Leiter Geschäftsbereich readychain/readycable bei igus. „Kunden benötigen somit kein extra geschultes Personal und sparen darüber hinaus doppelt, da sie nur eine Variante an Steckverbindern beziehen.“ Um Betriebssicherheit zu gewährleisten, muss der Stecker dabei nicht von der Leitung entfernt werden. Planungs- und Lieferzeiten werden mit dem ibow ebenso deutlich eingespart wie Montage- und Lagerkosten. www.igus.de