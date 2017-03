Roboter als Verkäufer im Einzelhandel

Im Kiosk werden Produkte angeboten, mittels modernster Robotertechnik montiert und von Robotern verkauft. Doch die Idee geht noch weiter, indem das Unternehmen sein Augenmerk auf eine Individualität der Produkte setzt. Zusätzlich ist es im Workerbotkiosk möglich, direkt vor dem Publikum Produkte zu fertigen. pi4_robotics schafft mit diesem Konzept eine neue Erlebniswelt für Konsumenten und bietet eine einzigartige Servicequalität. „Damit ist der Workerbotkiosk die radikalste Umsetzung der „ein Stück“ Fertigung und dies sofort bei Anforderung durch den Kunden. Transparenter und direkter geht es nicht.“, erklärt Matthias Krinke, Roboterpionier und Geschäftsführer der pi4_robotics GmbH. Perspektivisch ermöglicht diese Technologie eine individuelle Anpassung der Produkte auf Kundenwunsch. Für Inhaber eines Workerbotkiosk liegt ein weiterer Vorteil bei der Lagerhaltung, da diese wesentlich geringer ausfällt. Auch „click and collect“ Einkäufe via Internetbestellung, bei denen die Kunden die bestellte Ware direkt vor Ort abholen, sind leicht zu realisieren. Für Besucher der Düsseldorfer EuroShop-Messe bietet sich eine erste Gelegenheit, den von der pi4_robotics neu entwickelten Workerbotkiosk kennen zu lernen. Auf der Messe zeigt das Unternehmen den Prototypen des Workerbotkiosk als Einbauversion in Gebäude. Der Kiosk wird in dieser Version bündig in das Gebäude von außen hineingeschoben. www.pi4.de