Siko als Arbeitgeber ausgezeichnet

Die vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, vergebene Auszeichnung erhalten Unternehmen, die sich konsequent für eine gesunde und gleichzeitig leistungsstarke Arbeitsplatzkultur stark machen. Die Siko GmbH ist ein international renommierter Spezialist für Messtechnik, der für Kunden aus Industrie und Maschinenbau wegweisende Messgeräte und Positioniersysteme entwickelt. Das Unternehmen, das in Deutschland 150 seiner weltweit 210 Mitarbeiter beschäftigt, ist in Buchenbach vor den Toren Freiburgs zuhause. Siko wurde gerade von Wolfgang Clement mit dem begehrten TOP JOB-Siegel als einer der besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand ausgezeichnet. Das 1963 gegründete unabhängige Familienunternehmen zeichnet sich durch eine für mittelständische Betriebe typische Kontinuität und langfristige Ausrichtung auch in der Personalpolitik aus. Das eröffnet den Beschäftigten gute Aufstiegschancen, denn traditionell werden viele Führungspositionen intern besetzt. Engagierte und ambitionierte Mitarbeiter werden bei der SIKO GmbH bei Weiterbildungen finanziell und durch die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit unterstützt. "Wir schenken unseren Mitarbeitern von Anfang an Vertrauen und kommen immer auf einen gemeinsamen Nenner", versichert Geschäftsführer Sven Wischnewski. Die TOP JOB-Mitarbeiterbefragung attestiert Siko eine vorbildliche Unternehmenskultur. Dazu zählen die Teilzeitarbeitsplätze für Mütter ebenso wie die Möglichkeit zu Partnermonaten während der Elternphase. Festlichkeiten kommen ebenfalls nicht zu kurz: So gilt das Paris-Wochenende für die gesamte Belegschaft als Highlight unter den Betriebsausflügen der letzten Jahre. www.siko-global.com