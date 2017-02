Rekord bei Umsatz und Auftragseingang

IDS übertrifft damit die Prognose des VDMA für die industrielle Bildverarbeitung von 8 Prozent deutlich. Der hohe Auftragseingang von 2015 konnte wiederum um 19 Prozent gesteigert werden.

Der Vision-Spezialist, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, führt die positive Entwicklung vor allem auf ein starkes Wachstum im restlichen Europa und im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum zurück. „Die Investition in unser eigenes Vertriebsnetz zahlt sich aus“, erklärt Firmeninhaber Jürgen Hartmann. „Die im Jahr 2015 eröffneten Repräsentanzbüros in den Niederlanden und Korea konnten bereits sehr gute Ergebnisse erzielen.“ Im Januar 2017 wurde eine weitere Niederlassung im Vereinigten Königreich gegründet.

Als klares Statement für den Produktionsstandort in Deutschland wird auch am Standort Obersulm kräftig investiert: So wurden unter anderem eine eigene Fertigungslinie für SMD-Bestückung in Betrieb genommen und durch Grundstückserwerb die Fläche des Firmensitzes für weiteres Wachstum verdoppelt. Um der weltweit steigenden Nachfrage nach Industriekameras Rechnung zu tragen, sind zudem für 2017 international knapp 10 % neue Stellen geplant.

Auch für das laufende Jahr rechnet die IDS Imaging Development Systems GmbH wieder mit einem zweistelligen Wachstum. Pünktlich zu Beginn des Jubiläumsjahres bringt das Unternehmen viele neue Produkte auf den Markt; dazu zählen beispielsweise Kameramodelle mit USB 3.1 Anschluss, weitere GigE Kameravarianten oder die hochflexible 3D-Kameraserie Ensenso X. Künftige Kameramodelle werden sowohl mit der eigenen IDS Software Suite als auch mit GigE Vision oder USB3 Vision Standard angeboten.

