Neue Embedded-Box PC Serie

Die Embedded Box PC-Serie ist ausgestattet mit dem Intel Xeon / Core Prozessor (Skylake-H) sowie dem Intel CM236 Chipsatz und kann mit den Dual Channel DDR4 2133MHz bis zu 32GB ECC Speicher aufnehmen. Beide Box-PC-Serien verfügen über den NVIDIA GeForce GTX 950 Grafik-Prozessor mit der fortschrittlichem NVIDIA Pascal Architektur für bis zu 7 unabhängige HD-Displays bzw. bis 6 unabhängige Ultra HD-4K Displays. Mehrere SATA III (6GPs), USB 3.0 (5Gbps), PoE (1Gbps) LAN und drahtlose Verbindungen ermöglichen eine exzellente und schnelle Datenübertragung. Die Rechnersysteme können im erweiterten Temperaturbereich von -40° Grad bis +60° Grad eingesetzt werden. Eine 10 V bis 36 V Leistungsaufnahme mit 80 V Überspannungsschutz sowie die EN50155 und EN50121-3-2 Zertifizierungen sorgen für einen zuverlässigen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B. als Fahrzeug- oder Bahnrechner, im Gesundheitswesen, für intelligente Steuerungen der Industrie 4.0 / IoT (Internet of Things) sowie grafikfähigen Embedded-Computing Applikationen. Die BP-ECS9700-GTX950/BP-ECS9600-GTX950 Serie verfügt darüber hinaus über mehrere E/A-Module, darunter GigE LAN (und GigE LAN mit PoE + auf 9700 Modellen), SIM, COM, USB 3.0 und isoliertes DIO. Damit bieten die Rechner die höchste Industriequalität und Zuverlässigkeit. Technische Features: • 6. Generation Quad-Prozessor Intel Xeon / Core ™ i7 (Skylake-H) mit CM236-Chipsatz für bis zu 6 unabhängige 4K-Bildschirme • Erweiterte NVIDIA GeForce® GPU GTX 950 unterstützt NVIDIA GPU-Pascal Architektur • Schnittstellen für mehrere Bildschirme VGA, DVI-D, DVI-I, Displayport für bis zu 7 unabhängige HD-Bildschirme • DDR4 2133MHz Speicher bis zu 32 GB (ECC / Non-ECC) • 2 oder 6 unabhängige GigE LAN, 11,0 iAMT • 4 SIM-Kartengehäuse für 3G / 4G / LTE / WiFi / GPRS / UMTS • Erweiterte Betriebstemperatur von -40° bis +60 ° C • Zugang vorne: 2 SSD Schubladen 2.5" 3 SIM, 1 CFast, • 6 externe USB-3.0-Ports, 4 COM-Ports • 16 oder 32 isoliert DIO, 4 Mini PCIe/mSATA • 10V bis 36 V DC Stromversorgung mit 80V Überspannungsschutz • SUMIT Funktion A, Option B www.plug-in.de