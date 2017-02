Igus revolutioniert Konfektionierung von e-ketten

Dank des neuartigen Trennstegsystems, das Igus auf der Hannover Messe 2017 den Besuchern zeigt, wird die individuelle Innenaufteilung der Energiekette für den Kunden noch einfacher. Von allen Seiten leicht zu öffnen und genauso zu befüllen, wie man es braucht: Konfektionierung mit der E4.1L bedeutet höchste Flexibilität. Möglich ist das durch die einzigartigen Konstruktionsprinzipien der e-kette. „Die leichte Erreichbarkeit des gesamten Innenraums von beiden Seiten, das innovative Innenaufteilungssystem mit neuen Trennstegen und einer der schnellsten Öffnungsmechanismen – das sind die Merkmale, die die E4.1L zu der am schnellsten zu befüllenden e-kette machen“, stellt Michael Blaß, Prokurist e-ketten bei Igus heraus „Der Vorteil: Kunden können mit dieser Energiekette bis zu 80 Prozent an Zeit einsparen.“ Igus zeigt den Besuchern der Hannover Messe 2017 auf dem Stand in Halle 17 ein neues innovatives Trennstegsystem für die E4.1L. Damit wird es nun besonders einfach, Böden zur bedarfsgerechten Innenaufteilung über mehrere Ebenen einzuschieben. Darüber hinaus garantiert der Aufklappmechanismus der Öffnungsstege im Außen- und Innenradius eine schnelle Befüllung mit Leitungen und Schläuchen. Diese verliersicheren Stege, die sich per Schraubendreher öffnen lassen, sind um 115 Grad aufschwenkbar und rasten in Endposition ein. Bei Bedarf lassen sie sich auch komplett entnehmen, wieder einlegen und durch einfaches Zudrücken verschließen. Abgerundete Kanten an den Öffnungs- und Trennstegen der Kette sorgen zudem für eine hohe Lebensdauer der Schläuche und Leitungen. Zudem dienen Rasterung und Positionierskala einer bestmöglichen Aufteilung der Energiekette. www.igus.de