Freude an der Arbeit

Casafina verfügt über fundiertes technisches Know-how und Marktkenntnisse im Umfeld des Werkzeugmaschinenbaus. Seit 2010 ist Casafina in der Röhm-Unternehmensgruppe tätig, wo er zuletzt den Erfolg der Niederlassung Schweiz als dortiger Geschäftsführer aktiv vorantrieb. Hier konnte er namhafte Unternehmen, unter anderem aus der Automobil-, Uhren- und Medizintechnikindustrie für das Unternehmen gewinnen. Neben seiner umfassenden Praxiserfahrung verfügt er über ein ausgezeichnetes Netzwerk. Casafina verbindet technisches Expertenwissen mit langjähriger Vertriebserfahrung. „Deutschland, das Unternehmen und die neuen Herausforderungen haben mich gereizt“, so Casafina. Wichtig ist ihm die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern, Erfolg sowie Freude und Spaß an der Arbeit. www.roehm.biz