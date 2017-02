Auf eine breite Basis gestellt

Seit der Unternehmensgründung durch Thomas Punzenberger im Jahr 1987 verantwortete er die Geschäftsleitung von Copa-Data bis 2016 eigenständig. „Wir haben unseren Umsatz in den letzten fünf Jahren auf über 30 Millionen Euro verdoppelt und die Belegschaft hat sich ähnlich positiv entwickelt. Um unserem stabilen Wachstum Rechnung zu tragen, ist es an der Zeit, die erforderlichen Weichen zu stellen“, erklärt Punzenberger. „Meine Entscheidung, die Geschäftsleitung auf mehrere Schultern zu verteilen, ist auch ein klares Bekenntnis zur weiteren Unabhängigkeit von Copa-Data.“ Thomas Punzenberger (54) widmet sich als Chief Executive Officer (CEO) künftig verstärkt den Aufgaben im Bereich „Produkt und Innovation“. Stefan Reuther (37) übernimmt als Chief Sales Officer (CSO) die Vertriebs- und Geschäftsentwicklung von Copa-Data. Phillip Werr (36) verantwortet als Chief Marketing and Operations Officer (CMO/COO) die Bereiche „Marketing und Organisation“ in der Gesellschaft. www.copadata.com