Konsequentes Engagement

„Auch in diesem Jahr hat sich gezeigt, dass Phoenix Contact zu den Unternehmen zählt, die die Ergebnisse der Befragung permanent für die weitere Verbesserung der Mitarbeiterbedingungen nutzen“, erläutert Steffen Neefe vom Top Employers Institute. So nutzt Phoenix Contact die Vorteile der Digitalisierung auch für die Weiterbildung und hat eine Lernplattform installiert. Über diese eLearning Solution können Mitarbeiter jederzeit einsehen, welche Qualifizierungen es zu bestimmten Themen gibt und welche Maßnahmen sie bereits absolviert haben. Insgesamt ist es die zehnte Auszeichnung als „Top Employers Ingenieure“ in Folge und zum wiederholten Male einer der beiden ersten Plätze. Zusätzlich wurde Phoenix Contact auch als „Top Employer Deutschland“ zertifiziert. „Im Zuge der Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, ist diese Nachhaltigkeit entscheidend für den Unternehmenserfolg“, unterstreicht Gunther Olesch, CHRO von Phoenix Contact. www.phoenixcontact.com