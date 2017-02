Omron stellt neue Roboter-Produktreihe vor

Die völlig neue Produktfamilie mobiler Roboter ist darauf ausgelegt, Material rund um die Uhr schnell und zuverlässig zu transportieren, und kann auch in besonders dynamischen Umgebungen selbständig navigieren. Die mobilen Roboter der LD-Plattform eignen sich ideal für die Güterbeförderung in Lagerhallen, Verteilerzentren und Fertigungsanlagen. Ihre Nutzlastkapazität beträgt je nach Modell bis zu 130 kg. Im Gegensatz zu herkömmlichen fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) orientieren sich die mobilen Roboter von Omron bei der Navigation an den räumlichen Merkmalen der Anlage – sie erfordern daher keine teuren und zeitintensiven Umbauten und auch keine Bodenmagneten, Führungsbänder oder Lasersignale, wie sie bei klassischen FTFs zum Einsatz kommen. Dies ermöglicht ein flexibles Anlagenlayout, da die Übergabepunkte für die mobilen Roboter problemlos geändert werden können. Zudem können die mobilen Roboter von Omron in Kombination mit herkömmlichen Automationsanlagen wie Förderbändern eingesetzt werden, wobei sich die Produkte dabei problemlos nachverfolgen lassen. Die mobilen Roboter von Omron verfügen über ein robustes Navigationssystem, mit dem sie unter dynamischen Bedingungen selbständig navigieren können – auch inmitten sich bewegender Menschen, Paletten, Rollwagen und Gabelstapler und während Lagerregale fortwährend geleert und neu bestückt werden. Dank integrierter KI umgehen sie Hindernisse und wählen den für die Ausführung der jeweiligen Aufgabe optimalen Weg. Die intelligente Bewegungssteuerung gewährleistet auch, dass sie als kollaborative Maschinen gefahrlos mit Menschen zusammenarbeiten können. Die Roboter können als Flotte von bis zu 100 Fahrzeugen eingesetzt werden, die von einem zentralen Flottenmanager koordiniert wird. Dieser kann direkt mit der Managementsoftware der Fertigungsanlage oder der Lagerhalle (z. B. MES oder WMS) kommunizieren. Die neue Plattform umfasst auch den LD Cart Transporter, eine automatisierte Materialbeförderungslösung zur Bewegung von Rollwagen. Der Cart Transporter verfügt über eine Vorrichtung, die automatisch am Rollwagen einrastet, und kann seinen Anfahrtsweg zur Aufnahme des Rollwagens selbständig anpassen. Damit ist der Cart Transporter die ideale Lösung zum Bestücken von Fertigungslinien direkt am Band oder zum Ausführen von E-Commerce-Bestellungen in einem Verteilerzentrum.