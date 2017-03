Maschinenkommunikation 4.0

Der Workshop findet am 29. März von 10:00 bis 16:30 Uhr in der Böblinger Kongresshalle statt und richtet sich an Anwender und Hersteller aus dem Maschinenbau und der Automatisierungstechnik, die sich über neue Trends und Technologien rund um die Themen Industrielle Kommunikation, Industrie 4.0 und innovative Automatisierungslösungen informieren möchten. Dabei werden technische Grundlagen vermittelt, Anwendungsszenarien aufgezeigt und der jeweilige Anwendernutzen anhand von Praxisbeispielen erklärt.



Im Workshop wird erläutert und diskutiert, welche Anforderungen sich im Kontext von Industrie 4.0 für die Automatisierungstechnik ergeben und welchen Einfluss neue Informations- und Kommunikationstechnologien auf konventionelle Feldbus- und Automatisierungslösungen haben. Behandelt werden unter anderem innovative Steuerungskonzepte auf der Basis von Cloud-Technologien, die durchgängige Vernetzung von Maschinen und Anlagen mit OPC-UA und Sercos sowie deterministisches Ethernet auf Basis von TSN.



Mit diesem Workshop reagiert Sercos International auf die anhaltende Nachfrage nach weiterführenden Informationen zum Thema Industrie 4.0.



Während des gesamten Veranstaltungszeitraums ist Sercos International mit einem Industrie-4.0-Use-Case auf dem Automatisierungstreff vertreten.



www.sercos.de