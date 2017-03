Technologieübergreifender Findex

Ziel des Portals ist die Zusammenführung aller relevanten Informationen zu industriellen Feldgeräten auf einer Plattform.



»Mit Hilfe der Gerätebeschreibungsdateien werden aus den Sensordaten der Feldebene Anlagen- und Applikationsdaten. Dafür braucht es ein Netzwerk- und Hersteller-übergreifendes Device Information Portal. In letzter Konsequenz wird Industrie4.0 ohne dieses nur schwer möglich sein«, sagt Geschäftsführer Hans-Jürgen Hilscher.



Das netIOT-Device-Information-Portal besteht aus vier Hauptkomponenten: einer Datenbank, einem Web-Portal, einem Web-Crawler und einer REST API. Die zugrundeliegende Datenbank des Device Information Portal ist in einer europäischen Cloud-Lösung skalierbar gehostet. Dies bedeutet, dass sich die Kapazitäten bezüglich Speicherplatz, Datendurchsatz und Bandbreite für das Device Information Portal dynamisch an die Intensität der Nutzung anpassen lassen. Die Lösung wächst mit den Anforderungen der Nutzer mit.



