Patentiertes Wireless-System

IT & Automation 2002 - Der Kongress zur Integration von IT- und Automatisierungswelt Die Integration der Produktions- und IT-Welt ist vom 26. bis 28. November 2002 in Nürnberg wieder zentrales Thema des IT & Automation Kongresses sowie des Gemeinschaftsstandes in Halle 2 der SPS/IPC/DRIVES 2002.