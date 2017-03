In einem kostenlosen Halbtages-Workshop, der am 28. und 29. März 2017 im Rahmen des Automatisierungstreffs in Böblingen angeboten wird, erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Möglichkeiten von OPC UA. Der Anwender-Workshop informiert unter anderem über die wichtigsten Internet of Things (IoT)-Protokolle und stellt OPC UA- und IoT-Anwendungen für die Kopplung von Produktion und IT vor. Ebenfalls am 28. und 29. März 2017 können sich Interessenten zu einem kostenlosen, halbtägigen OPC-UA-Entwickler-Workshop anmelden. Hier geht es um Möglichkeiten der Applikationsentwicklung mit Softings OPC-UA-Toolkits und um den aktuellen Stand der Unterstützung von Time-Sensitive Networking (TSN) sowie Publisher/Subscriber-Konzepten.



Darüber hinaus findet an beiden Tagen auch ein Ganztages-Workshop zum Thema »Profibus- und Profinet-Diagnose in der Praxis« statt, der Einblicke in alle wesentlichen Aspekte der stationären und mobilen Profibus- und Profinet-Diagnose gibt. Hier erarbeiten die Teilnehmer relevante Messkriterien für eine Abnahmemessung und führen Live-Messungen für realistische Fehlerszenarien an einer Demonstrationsanlage durch, inklusive der Behebung der ermittelten Fehler.



www.industrial.softing.com