Versprechen gehalten

Der Hersteller elektronischer Geräte bietet somit das komplette Spektrum der Sony-IMX-Sensoren mit den Schnittstellen USB 3.0, Camera Link und GigE-Vision an. Die neuen Kameras arbeiten mit Camera Link Base. Mit einigen Framegrabbern werden zudem in der neuen x3-tap-Konfiguration über 50 Prozent höhere Frameraten erzielt als bisher. So liefert dann eine Camera-Link-Kamera mit IMX174 bis über 100 fps, eine Exo267MCL mit IMX267 und 8,8 Megapixel kommt auf bis zu 28 fps. Als hochwertige Alternative beim Upgrade von bestehenden Bildverarbeitungssystemen wie auch zum Design-in von neuen Systemen bieten sich diese neuen Kameras an. Die Exo ist die neue Plattform von SVS-Vistek für C-Mount-Kameras. Sie bietet ein umfangreiches, speziell auf die industrielle Bildverarbeitung zugeschnittenes Set an Software-Features. Das hoch präzise, gefräste Unibody-Gehäuse ist mechanisch extrem verzugsarm– auch bei schweren Objektiven– und verleiht der Kamera exzellente Temperatureigenschaften.



