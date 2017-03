Maximal klein

Dank der neuesten Halbleiter-Anordnungstechnologie hat der nur drei Millimeter breite optoelektronische Sensor eine Reichweite von bis zu 500 Millimeter. Die kleine Bauweise ermöglicht eine Montage unter herausfordernden Platzverhältnissen, bei denen früher nur Lichtleiter verwendet werden konnten. Die Serie EX-Z kann Objekte mit einem Durchmesser von nur 0,3 Millimeter sogar ohne zusätzliche Schlitzmaske erkennen. Die sehr helle LED aus vier Elementen bietet eine starke Lichtemission, die über einen langen Zeitraum stabil bleibt. Trotz der extrem kleinen Größe erkennt sowohl der Fronttyp als auch der Seitentyp ein kleines Objekt von 1,0 Millimeter Durchmesser in einer Entfernung von 500 Millimeter. Da eine deutlich erkennbare LED-Punktlichtquelle verwendet wird, kann die Korrektheit der Erkennungsposition schnell und einfach überprüft werden.



Die Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz der Sensoren in Produktionslinien, in denen Wasser verwendet wird oder Spritzwasser auftritt. Um alle möglichen Installationsbedingungen abzudecken, sind für den Sensor drei verschiedene Montagewinkel sowie ein Distanzstück für die Montage an der Rückseite erhältlich.



