Gut entwickelt

Das Intel-Joule-Modul kommt mit High-End-Rechenleistung und Grafikkarte sowie großem Speicher in einem kleinen Low-power-Gehäuse. Damit ist es die ideale Plattform für innovative IoT-Applikationen und Produkte, die eine fortschrittliche Lösung benötigen. Es ebnet Embedded-Entwicklern und Unternehmern den Weg, um ihre Ideen in kürzerer Zeit und zu geringeren Entwicklungs- und Zertifizierungskosten zur Produktionsreife zu bringen. Das System on a Module kombiniert einen 64-Bit-Quad-Core-Prozessor mit Power Management Services, Wireless-Konnektivität und schnellen I/O, um die Time-to-Market zu verkürzen. Es verfügt über drei beziehungsweise vier GB RAM und acht beziehungsweise 16 GB eMMC-Speicher, Intel HD Graphics sowie Wi-Fi (802.11ac) Dual Band MIMO, Bluetooth4.1 und ist mit HDMI-, MIPI-CSI- und DSI-, GPIO-, USB-3.0-, UART-, I2C-, I2S-, SPI- und PCIe-Schnittstellen ausgestattet. Das Joule-Modul ist kompatibel zur Intel-RealSens-Kamera, die eine echte 3D-Abtastung, Objekterkennung und Personentracking ermöglicht.

Das Intel-Joule-Modul ist wie das Developer-Kit ab sofort bei Rutronik erhältlich. Rutronik präsentiert beide auch auf der embedded world 2017.



www.rutronik.com

embedded world: Halle 3A, Stand 438